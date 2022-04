Realização de grandes eventos aquece economia de Penedo

Decom PMP

Meios de hospedagem lotados. Bares e restaurantes vendendo mais. Milhares de pessoas gastando dinheiro em Penedo, em clima de tranquilidade e acolhimento, como se viu durante este último final de semana.

Com apoio do governo Ronaldo Lopes, a cidade recebeu motociclistas de diversos estados do Brasil, grupos que vieram participara da 10ª edição do Penedo Moto Fest, mais um grande evento realizado com sucesso na gestão Crescendo Com Seu Povo.

Reunidos na arena de shows instala pela Prefeitura de Penedo na orla na Nova Prainha, turistas e moradores da cidade curtiram shows e consumiram comida e bebida dos comerciantes que faturaram alto, dentro e fora do local.

Casas foram alugadas para hospedar visitantes devido à lotação de hotéis e pousadas e uma área de camping foi aberta ao lado do antigo Ginásio do SESI para a festa realizada sem registro de ocorrências no 11º Batalhão de Polícia Militar.

Receptividade

“A nossa cidade saber receber as pessoas que se sentem bem acolhidas e retornam, seja para aproveitar a próxima edição do evento ou a passeio. Nós conversamos com visitantes e só ouvimos elogios sobre a nossa receptividade, a estrutura da festa e os serviços que temos em Penedo”, disse a Secretária Municipal de Cultura, Aliny Costa.

“Nossa cidade está preparada para o turismo de grandes eventos, seja em locais abertos como a Nova Prainha, a Praça 12 de Abril (local do show que reuniu Alves Correia, Borba de Paula e a cantora penedense Elâine Nascimento na noite de sábado, 09) ou em espaços fechados, climatizados e equipados, como o Theatro Sete de Setembro e o Centro de Convenções Zeca Peixoto”, afirma Ronaldo Lopes.

O gestor de Penedo investe no turismo de grandes eventos para ampliar a geração de emprego e renda por meio do setor da economia que mais cresce em Alagoas, colocando Penedo de volta ao seu devido lugar de destaque no cenário estadual e brasileiro.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Felipe Cavalcante