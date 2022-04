Recovery abre vagas para diversas áreas

Em busca de uma oportunidade de emprego? A Recovery está com 18 vagas abertas para diversas áreas e funções. Há chances para os squads de TI, Produto, Negócios, Jurídico, entre outros, destinadas a profissionais interessados em atuar no modelo de trabalho 100% flexível – isto é, aquele em que a pessoa pode escolher trabalhar na modalidade home office ou no escritório da companhia, localizado em São Paulo.

Atualmente, a empresa do Grupo Itaúm que é especializada na cobrança de carteiras de crédito, oferece oportunidades para os cargos de Especialista de DevOps, Cientista de Dados, Analista de Produto Sênior, Consultor(a) de Negócios, Desenvolvedor .NET Sênior, Desenvolvedor .NET Pleno, Desenvolvedor .NET Pleno, Product Designer Pleno e Auditor(a) Júnior. Além disso, há chances para estudantes do ensino superior que desejam estagiar nas áreas de Processos e Qualidade, Jurídico, Suporte e UX Design e Research, bem como para Jovem Aprendiz em Suporte de TI e Banco de Dados.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas é importante que os candidatos compartilhem dos valores da companhia, que segue em expansão.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como vale transporte, vale refeição, vale alimentação, assistência médica, ginástica laboral, participação nos lucros, auxílio creche e sexta-feira com expediente mais curto.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das oportunidades oferecidas pela Recovery deverão acessar o site www.gruporecovery.com/trabalhe-conosco e cadastrar currículo. No endereço é possível conferir, ainda, a lista completa de vagas disponíveis, bem como obter informações sobre seus requisitos e escopo de atuação.