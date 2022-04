De acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), além do VaR, outro recurso utilizado para medir o risco de mercado das posições das reservas internacionais é o teste de estresse.

Recurso utilizado para medir o risco de mercado das posições das reservas internacionais

Trata-se de ferramenta que busca quantificar o impacto negativo de choques e eventos hipotéticos que sejam desfavoráveis às posições do Banco Central do Brasil (BCB).

Teste de estresse

No teste, são definidos cenários de crise ou de estresse para os principais fatores de risco aos quais as reservas estão expostas, que servem como base para o cálculo das perdas financeiras potenciais diante de eventos adversos, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Os fatores de risco utilizados são as taxas de câmbio do dólar norte-americano

Os testes são realizados considerando-se as posições do Banco Central do Brasil (BCB) ao final de 2021, e os fatores de risco utilizados são as taxas de câmbio do dólar norte-americano contra as outras moedas das reservas e as curvas de juros subjacentes.

Apreciações e depreciações de todas as outras moedas

A análise do Banco Central do Brasil (BCB) mostra o impacto, no resultado das reservas, de apreciações e depreciações de todas as outras moedas, variando de 0% a 30% em relação ao dólar norte-americano. O impacto no resultado das reservas em dólar é negativo quando ocorre a apreciação do dólar norte-americano em relação às outras moedas presentes nas reservas internacionais.

O aumento constante ao longo da curva de juros

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca que os resultados de um aumento paralelo (aumento constante ao longo da curva de juros) de 0,5 a 5,0 pontos percentuais nas curvas de juros das moedas nas quais as reservas são investidas. Quanto maior o aumento das taxas de juros internacionais, maior o efeito negativo imediato na marcação a mercado das reservas

Risco de liquidez

Um dos pilares da aplicação das reservas internacionais é a liquidez. Dessa forma, no processo de alocação dos investimentos são consideradas restrições em classes de ativos para se mitigar o risco de liquidez, que corresponde ao risco de não se poder vender um ativo ou fechar uma posição no momento desejado sem incorrer em custos significativos, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

São adotados limites operacionais

Para garantir a liquidez adequada às reservas internacionais, são adotados limites operacionais no que se refere aos montantes e aos prazos de investimentos, informa a instituição em sua plataforma oficial.