Rede Bahia firma parceria com a Memo e é nova sócia da Festa Onda

Com o objetivo de unir experiência e juventude, a produtora baiana Memo, firmou nesta quarta-feira (06) parceria comercial com a Bahia Eventos (antiga iContent), empresa de eventos da Rede Bahia, que passa a ser sócia da Festa Onda.

Eduardo Punzi, sócio proprietário da Memo, fala que as empresas já estavam namorando essa parceria há mais de uma ano, mas por conta da pandemia os planos foram adiados. “O foco da parceria é combinar a expertise de grandes festivais e novos negócios da Bahia Eventos com o DNA criativo e jovem da festa Onda, para alcançar novos espaços, sem perder a essência”, afirma.

A sociedade coincide com o momento em que a Bahia Eventos se relança no mercado com uma proposta que vai desde a realização dos tradicionais festivais de inverno e verão até a entrada no mercado de eventos corporativos.

“Faz parte deste reposicionamento nos aproximarmos cada vez mais do público jovem e entendemos que a MEMO é a parceira ideal para este movimento. Os sócios são jovens, antenados e têm um público cativo”, explica Gabriela Gaspari, Head de Marketing e Eventos da Rede Bahia, maior conglomerado de comunicação e mídia do norte e nordeste.

Para marcar a parceria, as empresas estão preparando uma experiência inesquecível, a Onda 5 Anos. O evento vai acontecer no segundo semestre de 2022 e será lançado durante o CarnaOnda, festa de carnaval à fantasia que acontece no dia 15 de abril, com a presença de nomes como Pedro Sampaio e Timbalada.