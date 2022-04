Resenha de mainha: mande uma frase criativa e concorra a prêmios para ela

Ela sempre disse pra você não voltar tarde da festa, ter cuidado com ‘certas’ amizades, pegar a sombrinha por conta da chuva, estar sempre com documentos em mãos ou até reclama de que você não larga o celular e que isso fará mal para a sua visão. Você acha um porre, mas tudo isso não passa de amor de mãe.

São frases como essas que nos guiam na vida adulta e agora é a sua vez de demonstrar amor e cuidado através das palavras. Foi pensando nisso que o iBahia criou o concurso “Resenha de Mainha”. Envie uma frase bem humorada e que invista na representação das mães brasileiras, especialmente as baianas.

Como vai funcionar a votação?

O sistema de votação contará com duas fases: na primeira, os concorrentes devem elaborar e escrever uma frase criativa explicando o “por que sua mãe é uma resenha”, no perfil oficial do iBahia, no Instagram.

Os cinco mais curtidos participarão da segunda etapa onde uma enquete feita aqui no portal e o mais votado levará a premiação final: um kit de beleza feito especialmente pela Le Biscuit e um kit patrocinado pelo restaurante de frutos do mar, DOM Lambão, para se deliciar no almoço do Dia das Mães.