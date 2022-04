Reservas internacionais: valores diários do Value at Risk (VaR)

Em divulgação oficial, o Banco Central do Brasil (BCB) mostra a média, para cada ano, dos valores diários anualizados do Value at Risk (VaR) das reservas internacionais em termos percentuais, assim como o Value at Risk (VaR) proveniente de variações de taxas de juros e o de moedas.

Value at Risk (O Value at Risk (VaR)

O Value at Risk (VaR) é um indicador de risco que objetiva estimar o potencial máximo de perda de um investimento.

Reservas internacionais: valores diários anualizados do Value at Risk (VaR)

O Value at Risk (VaR) total atingiu 2,1% ao ano na média, abaixo do valor observado no ano anterior, que foi de 2,7%. Em 2021, a componente de juros do Value at Risk (VaR) das reservas caiu em relação à média anual de 2020, de 1,7% para 1,5%.

Grande choque de volatilidade entre março e maio de 2020

Isso se deve ao fato de, em 2020, ter havido um grande choque de volatilidade entre março e maio, o que não ocorreu em 2021, explica o Banco Central do Brasil (BCB).

Tendência de alta da volatilidade

Ainda assim, verifica-se tendência de alta da volatilidade no último trimestre do ano. A componente de moedas do Value at Risk (VaR) caiu, passando de 1,4% para 1,3%. Essa queda é consequência da menor volatilidade registrada em 2021.

Fatores de risco relacionados a ações norte-americanas e a commodities

As reservas internacionais têm exposições a fatores de risco relacionados a ações norte-americanas e a commodities. Apesar do aumento das exposições em 2021, o volume aplicado nessas classes é pequeno quando comparado ao volume total das reservas internacionais.

A média da componente de ações e de commodities do Value at Risk (VaR)

Sua contribuição para o risco diminuiu em 2021 ante o ano anterior, principalmente devido à menor volatilidade desses mercados no ano. A média da componente de ações e de commodities do Value at Risk (VaR) anualizado foi de cerca de 0,24% durante 2021, ante 0,48% em 2020, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em recente divulgação oficial disponível no seu site.

Dados relevantes e atualizados

