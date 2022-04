Restaurantes Populares do Estado funcionarão nesta Sexta-feira Santa (15)

Foto: divulgação

Os Restaurantes Populares do Governo do Estado, localizados nos bairros Comércio e Liberdade, funcionarão especialmente na Sexta-feira Santa (15) com um almoço típico do feriado.

O horário de funcionamento segue normal, das 10h30 às 14h30, servindo refeições a preço popular de R$ 1,00. Vale lembrar que a ação não acontece nas unidades municipais, que estarão fechadas.

No cardápio serão servidos xinxim de frango ou peixe, arroz, feijão e vatapá. Já para a sobremesa, pudim de chocolate e refresco de umbu. Crianças de até 05 anos não pagam o valor da refeição.

