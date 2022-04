Anda fazendo aquela fezinha para tentar ficar milionário? Já ouviu falar da Loteria Federal? Ela não é tão falada como outras apostas da Loterias Caixa, mas é uma jogatina incrível. Então, se você é aquele tipo de pessoa que gosta de estar sempre testando a sua sorte, esse jogo é para você. Se você fez a última aposta, então deve estar ansioso para descobrir o resultado. Confira, então, o resultado do concurso 5654-5 da Loteria Federal e saiba se você conseguiu um dos 5 prêmios disponíveis para passar o feriado da Páscoa sorrindo à toa.

Confira o resultado do sorteio 5654-5 da Loteria Federal

No dia 13/04/2022 foi realizado o concurso 5654-5 da Loteria Federal e as premiações variaram de 18,3 mil reais a 500 mil reais. Então, confira abaixo quais foram os números dos bilhetes sorteados e o prêmio para cada um.

O 1º prêmio foi para o bilhete sorteado com o número 54798. O prêmio que será pago é de R$500 mil.

Já o 2º prêmio teve a aposta sorteada de número 77563 e seu prêmio é de R$27 mil.

A numeração sorteada do 3º prêmio foi 49520 e contou com o prêmio de R$24 mil.

A quarta numeração sorteada, que levou o 4º prêmio, teve a numeração 22470. Seu prêmio foi de R$19 mil.

E a quinta e última a ser sorteada foi a numeração 33493. Com mais de 400 mil reais de diferença, ela levou R$18,3 mil.

Qual foi o resultado do sorteio anterior da loteria Federal?

O resultado anterior teve os seguintes números de bilhetes sorteados:

1° prêmio – 094805

2° prêmio – 082032

3° prêmio – 009359

4° prêmio – 011742

5° prêmio – 023147

Saiba como apostar na Loteria Federal

Jogar na Loteria Federal é um pouco diferente das demais apostas que você costuma ouvir falar. Dependendo da aposta, você precisa marcar alguns números dentre tantos disponíveis na cartela. Assim, você vai pagar a sua aposta e obter o comprovante de pagamento.

Na federal é diferente. Você não assinala nenhum número. É necessário que você compre um bilhete. Então, nele haverá uma numeração. Dessa forma, é essa numeração que é sorteada sempre que houver sorteio.

Existem 5 prêmios que são variáveis, sendo que o primeiro prêmio é a melhor premiação.

Os sorteios da federal acontecem às quartas-feiras e sábados, a partir das 19h. É recomendado que você efetue a compra do seu bilhete até às 15h.

Se você teve o seu bilhete premiado, veja como retirar o seu prêmio

A retirada do seu prêmio depende diretamente do valor que você receber. Dessa forma, no caso dessas premiações da Federal, você só poderá retirar o seu valor em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

É extremamente necessário que você leve o comprovante de pagamento do seu bilhete, o próprio, um documento de identificação com foto, o seu CPF. Aliás, é preciso que você tenha paciência para aguardar o processo de retirada do seu prêmio.

Existe a possibilidade de você só conseguir obter o seu dinheiro após 2 dias úteis do momento em que você começar a fazer a transação. Dessa forma, nem sempre é possível realizar uma transação de 500 mil reais instantaneamente.

Se não foi dessa vez, veja como você pode apostar novamente

Caso você não tenha conseguido ser sorteado em nenhuma das 5 opções de prêmio, é possível que você consiga fazer a compra de novos bilhetes.

Na Federal existe uma peculiaridade: você não consegue fazer a sua aposta online, então você precisa direcionar-se até uma casa lotérica para poder comprar o seu bilhete.

Dessa forma, procure uma que seja próxima à sua casa ou a caminho das atividades que você costuma fazer ao longo do seu dia, então efetue a compra.

É possível, também, variar o seu leque de opções. A Federal é uma dentre tantas apostas disponíveis para você. Comece a apostar mais vezes ao longo da semana e perceberá que as suas chances aumentarão. Dessa forma, será possível chegar ao resultado pretendido em menos tempo do que o esperado.

Caso a sorte tenha sorrido a seu favor logo nessa jogada, tenha sabedoria com o seu prêmio e não saia gastando tudo de uma só vez.

Apesar do primeiro prêmio ter um valor alto, dinheiro, quando é apenas gasto, acaba logo. Então, em um piscar de olhos você pode perder tudo. Por isso, apesar de sentir vontade de esgotar todo o seu prêmio realizando diversos sonhos, poupe, invista e faça ele render ainda mais, o seu futuro agradece.

Esperamos que você tenha acertado os números do concurso 5654-5 da Loteria Federal e se tornado um dos ganhadores. Se você conseguiu, não perca tempo e vá agora mesmo retirar o seu prêmio com todas as nossas dicas. Entretanto, caso não tenha conseguido acertar os números, não desista! Continue apostando, pois, para ganhar, é necessário constância em suas apostas! Então, boa sorte na próxima!