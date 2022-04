Resultado Tele Sena das Mães 2022

Prêmio “Mais Pontos”: … Ganhadores: ……… –> com ….. pontos!!!

Prêmio : R$ ……. , para cada!!!

Prêmio “Menos Pontos”: ….. Ganhador: ….. com ….. pontos!!!

Prêmio : R$ ………. !!!!

Prêmio Tele Sena Completa: ….. GANHADORES: ……….. ,com 20 pontos!!!

Prêmio : R$ ………….., para cada!!! !

Prêmios Instantâneos: Total: ……. Tele Senas.

Prêmios Promoção diária regiões: Total: ….. Tele Senas.

Fonte: Programa do Sílvio Santos, SBT.

Atenção: Não jogue fora sua cartela… Após todos os sorteios, mesmo não ganhando, guarde o seu título por 01(um) ano , quando ele terá resgate parcial do valor pago. A Tele Sena é uma modalidade de loteria administrada pela Liderança Capitalização.

A Tele Sena é um título de capitalização de pagamento único, lançado em novembro de 1991 pela Liderança Capitalização S/A. A Pessoa adquire este produto pagando, nessa atual, R$ 12,00 , e após um ano, pode resgatar 50% do valor pago corrigido. Atualmente, durante a vigência do título, o consumidor concorre a várias formas de premiação.

Prêmio “Menos Pontos”: 28 Ganhadores: AL; BA ( 02 ); CE; GO; Ön Line” ( 04 ); MG (04 ); PR ( 04 ); RJ ( 03 ); RS ( 03 ); SP ( 05 ) –> com 07 pontos!!! Prêmio : R$ 14.285,72 !!, para cada

Prêmio “Mais Pontos”: 07 Ganhadores: BA; MG ( 02 ); PR; RS ( 02 ); SP –> com 22 pontos!!! Prêmio : R$ 85.714,29!!, para cada

