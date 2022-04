Resumo de ‘Além da Ilusão’: veja os capítulos de 11 a 16 de abril

Tenório celebra uma missa em homenagem a Fonseca e aos soldados que se foram na guerra. Abílio teme pela vida de Bento. Davi devolve o colar de Augusta. Olívia confessa seu amor por Tenório. Gaspar procura Rafael, e se surpreende ao ver que é Davi. Benê e Fátima confortam Olívia. Davi conta sua história para Gaspar, que promete afastar Joaquim do ex-colega de cela. Davi revela a Augusta que Joaquim mandou matá-lo. Joaquim afirma a Eugênio e Úrsula que irá ao jantar na casa de Violeta. Davi provoca uma crise em Matias. Joaquim se choca ao ver que Rafael continua vivo.

Joaquim deixa o jantar de Violeta. Emília aposta no cassino para comprar a bicicleta que Jojô pediu. Enrico conhece Emília. Úrsula vê quando Eugênio e Violeta se beijam. Gaspar ameaça Joaquim para nunca mais atentar contra Rafael. Arminda se encanta com Inácio e Santa incentiva a neta a se envolver com o rapaz. Úrsula se desespera ao chegar em casa e ver Joaquim ferido. Joaquim conta a Úrsula que foi atacado por Gaspar. Violeta confessa a Heloísa seu amor por Eugênio. Joaquim finge apoiar o novo romance de Isadora, mas insinua que ninguém sabe sobre o passado de Rafael. Úrsula intriga Matias contra Eugênio e Violeta. Isadora pede para conhecer alguém do passado de Rafael.

Davi liga para Romana. Felicidade volta para casa e Onofre descarta suas bebidas alcoólicas. Bento adoece e Lorenzo toma seu lugar no voo com Marcos. Arminda comenta sobre Inácio com Isadora, que afirma que a amiga e o garçom estão apaixonados. Matias proíbe Violeta de trabalhar e convoca a polícia para garantir seu direito. Giovanna tem um mau pressentimento. Marcos avisa que o avião foi atingido e Bento perde o contato com o piloto. Por um passe de mágica, Rafael consegue uma autorização de Matias para Violeta trabalhar. Eugênio e Violeta discutem. Mariana segue Santa e descobre seu segredo. Com a ajuda de Úrsula, Joaquim decide ir a São Paulo vasculhar o passado de Rafael.

Violeta decide se afastar de Eugênio. Após saltar de paraquedas, Lorenzo se esconde em dos inimigos em uma mata. Joaquim conhece Shirley, que lhe conta sobre Rafael. Matias briga com Violeta e Heloísa ajuda a irmã. Joaquim tenta conquistar Margô e Iolanda. Violeta procura Eugênio e os dois se amam. Davi apresenta Romana a Isadora. Matias tem uma crise e Leônidas o conforta, sob os olhares de Heloísa. Romana se surpreende com a semelhança entre Isadora e Elisa. Iolanda revela a Joaquim que Rafael não assumiu seu compromisso com ela. Mariana chantageia Santa. Interessadas no dinheiro, Margô convence Iolanda a se aproximar de Joaquim.

Bento afirma a Padilha que irá atrás de Lorenzo e pede ajuda a Silvana. Inácio e Arminda se beijam. Arminda desconfia das atitudes de Mariana com Santa. Iolanda se irrita com Joaquim. Arminda arma contra Mariana para ajudar Santa. No cassino, Enrico se une a Emília nas apostas contra Heitor e Gilberto. Joaquim sonda Reinaldo sobre Rafael e descobre que o rival pode ser pai de Toninho. Margô desconfia do interesse de Joaquim sobre Rafael. Enrico beija Emília. Santa conta sobre Enrico para Arminda. Violeta se esconde de Úrsula, mas perde seu broche no quarto de Eugênio. Emília pede segredo a Giovanna sobre o jogo. Joaquim chega ao orfanato em que o verdadeiro Rafael cresceu.