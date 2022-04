Reta final: Top 5 do BBB 22 ganha ‘Festa de Formatura’ nesta quarta (20)

O BBB 22 ainda não acabou mas as festas já deixam saudade. Na noite desta quarta-feira (20) os brothers ganharam uma celebração com o tema ‘Baile de Formatura’. Vestido com roupas de gala e becas, o TOP 5 vibrou ao som de Mumuzinho, atração da noite.

O artista começou o show cantando o clássico ‘Eu Mereço Ser Feliz’. Os brothers se abraçaram e comemoraram o fato de terem chegado tão longe no reality. “Uh ,é top 5”, falaram.

Para noite, ainda é esperada a apresentação de Kevin O Chris. Veja abaixo registros da celebração:

Veja registros da celebração: