Retornos na Rua Lucaia serão fechados a partir deste sábado (9); entenda

Foto: Reprodução Google Maps

Os dois retornos da Rua Lucaia, no Rio Vermelho, em Salvador, serão bloqueados permanente a partir do sábado (9). As interdições acontecem devido ao avanço das obras do Trecho 2 do BRT.

Foto: divulgação

Aqueles que estiverem na Avenida Juracy Magalhães Jr. no sentido Avenida Garibaldi e precisarem regressar em direção ao Shopping da Bahia poderão usar o novo retorno que foi implantado em frente à Estação de Tratamento da Embasa. Também poderão usar esse retorno os condutores vindos da Região do Iguatemi, com destino à Rua do Canal (Rio Vermelho).

Já os motoristas que estejam vindo da Garibaldi ou da Rua Conselheiro Pedro Luiz e precisem voltar sentido a Garibaldi, devem fazer o retorno em frente ao Mercado do Rio Vermelho, na Avenida Juracy Magalhães.

Para os usuários de transporte público:

As interdições afetam as linhas do sistema de transporte público, sendo assim, aqueles que costumam embarcar e desembarcar nas imediações da Rua do Canal devem ficar atentos às mudanças.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (SEMOB), o novo retorno implantado no local possui tanto uma saída livre quanto uma travessia semaforizada.

Com as mudanças, as linhas que utilizavam o antigo retorno para voltar no sentido Shopping da Bahia e costumavam realizar o embarque e desembarque de passageiros no ponto em frente à Rua do Canal foram divididas.

A partir de sábado (9), alguns ônibus acessarão a Rua do Canal e outros apenas o ponto do Vale das Pedrinhas.

As linhas de maior acesso no ponto já existente na entrada da Rua do Canal, seguem normalmente. Já as demais, seguirão para o ponto do Vale das Pedrinhas.

Confira os locais de embarque e desembarque de cada linha:

Ponto de embarque e desembarque na entrada do Vale das Pedrinhas:

Ordem Linha Código Nome 01 0207 Massaranduba x Itaigara 02 0710 Santa Cruz x Aquidabã/Barroquinha 03 0713 Santa Cruz x Calçada/Bonfim 04 0907 Boca do Rio x Ribeira 05 1052 Estação Mussurunga x Barra 2 06 1061 Estação Mussurunga x Brotas 07 1231 Sussuarana x Barra R2 08 1356-01 Nova Brasília/Trobogy x Pituba 09 1356-02 Nova Brasília/Artêmio Valente x Pituba 10 1622 Alto do Cabrito/Boa Vista do Lobato x Pituba 11 1652 São João do Cabrito x Pituba 12 2006 Metrô Retiro/Santa Mônica x Pituba

Linhas que ingressarão na Rua do Canal

Ordem Linha Código Nome 01 218 Ribeira x Pituba 02 427 IAPI x Itaigara 03 518 Sussuarana x CAB/Engenho Velho de Brotas 04 715 Santa Cruz x Lapa 05 1129 Cabula VI x Pituba 06 1220 Mata Escura x Pituba 07 1320 Pau da Lima x Nordeste 08 1341 Estação Pirajá x Barra 2 09 1614 Mirantes de Periperi x Itaigara 10 1643 Fazenda Coutos x Pituba 11 1645 Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Pituba

