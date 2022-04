Reynaldo Gianecchini detona influenciadores: ‘ninguém quer estudar’

Reynaldo Gianecchini demonstrou não aprovar o “boom” de influenciadores digitais. O ex-Global afirmou estar saturado com o uso excessivo de redes sociais e com o fato das novas gerações não conhecerem artistas que fizeram sucesso no passado.

“Tudo bem ganhar dinheiro com o TikTok, que legal, eles estão fazendo um monte de coisa, mas também não podem só querer ganhar dinheiro rápido, ser famoso e esquecer que tem outras profissões incríveis, que você pode estudar. A sensação que eu tenho é que ninguém, às vezes, quer estudar”, começou o artista em entrevista à Gabriela Prioli.

“Adoro conversar com gente muito jovem, saber onde eles estão, cheios de coisa nova, mas, assim, não conhecem um artista, não estão entendendo quem é o Caetano Veloso, também não pode! Querem fazer essa coisa de: ‘Vamos fazer uma coisa de blogueirinho, vou ganhar meu dinheiro’, e não querem aprofundar em outras coisas. É isso que acho que tem que tomar cuidado”, completou.

