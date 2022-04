Rivais? Felipe Prior elogia Manu Gavassi e rememora paredão histórico

A paz foi selada. Embora tenha sido um dos maiores rivais de Manu Gavassi no BBB 20, Felipe Prior usou as redes sociais para elogiar a cantora. Os dois disputaram o paredão de maior votação da história do reality, que resultou na eliminação do arquiteto.

A declaração foi feita enquanto o paulista comentava a atual edição do programa. Ele relatou que não torce para Arthur Aguiar. “Eu torço pra quem eu quiser. Se não gostar Athura ou surta kkkk. Brincadeira, não quero que ele ganhe. Sou do contra. Mas a piada é boa”, declarou.

“Cara eu perdi meu Big brother pra menina que revolucionou a internet no paredão maior da história. Tenho o máximo respeito a Manu por tudo que ela fez ao programa. Não vou ter medo e acho que a maioria das pessoas não tem que ter”, completou.

