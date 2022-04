Rock in Rio anuncia substituição em dia de show de Guns N’ Roses; saiba qual será mudança

A cantora Jessie J será a nova headliner do Palco Sunset do Rock in Rio no dia 8 de setembro de 2022. A artista britânica entra como substituta de Joss Stone, que se apresentaria neste dia junto com Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat.

A saída de Joss da grade foi justificada como problemas pessoais. Este não será o primeiro show de Jessie J no Rock in Rio. A artista já fez shows em 2013 e 2019. No mesmo dia em que Jessie sobe ao palco alternativo do festival, as bandas Maneskin, The Offspring, Green Day e Guns N’ Roses se apresentam no Palco Mundo, o principal.

Os ingressos começam a ser vendidos oficialmente no dia 5 de abril, às 19h pelo site rockinrio.ingresso.com. As entradas custam R$ 625 (inteira) e R$ 312,50 (meia).