Rock in Rio: Gilsons é anunciada como nova atração do Palco Sunset

Foto: divulgação

Nesta terça-feira (5), a banda Gilsons anunciou sua participação no palco Sunset do Rock in Rio, no dia 10 de setembro. Após o lançamento de seu novo álbum, nomeado de “Pra gente acordar”, o trio promete levar seus novos singles para a cidade do Rock.

Produzido por José Gil, o novo álbum traz composições em parcerias com nomes como Clara Buarque, Julia Mestre, Mariá Pinkuslfeld e Carlos Rennó, que assina o texto de apresentação do álbum, lançado pela Believe.

Além dos baianos, festival já anunciou mais cinco atrações para completar o line-up do Palco Sunset. Dentre elas estão, Di Ferrero, Vitor Kley e James Brown.

Leia mais sobre Música no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias