Rock in Rio prepara homenagem para Gilberto Gil em comemoração aos 80 anos do cantor

Foto: Divulgação O Rock in Rio anunciou um baiano de peso a lista dos artistas que vão cantar no Palco Sunset: Gilberto Gil. A apresentação acontece no dia 4 de setembro e encerra o primeiro final de semana do festival, com um show que promete trazer sucessos e membros da família para o palco.

O show celebrará os 80 anos do artista e vai contar com Bem Gil, João Gil, Nara Gil, Flor Gil, José Gil, Marcelo Costa, Danilo Andrade, Diogo Gomes e Thiago Queiroz. De acordo com o Estadão Conteúdo, o diretor artístico do Palco Sunset do Rock i Rio, Zé Ricardo, afirmou que será um noite especial e um presente, 37 anos após a primeira participação do baiano no festival.

“Receber Gilberto Gil no Palco Sunset é uma honra, ainda mais se pensarmos na possibilidade do resgate de tantas lembranças incríveis de 1985. Gil esteve conosco na primeira edição, aquela que marcou gerações, e isso não tem preço. Sua trajetória na música é imensa e ele representará o legado de todos os nossos grandes nomes da MPB. Por isso esta homenagem não ficará restrita a um único dia. Nos sete dias de evento teremos projeções nos telões do palco que contarão sua história a partir da música. Será um momento muito especial, de criarmos novas histórias para as 100 mil pessoas que estarão ali nos assistindo no dia 4, 700 mil em todos os dias e ainda para tantas milhares de outras que nos assistem pela transmissão do Multishow”, lembra Zé Ricardo.