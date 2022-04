Rodallega é primeiro estrangeiro a ser artilheiro da Copa do Nordeste

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia

A edição de 2022 da Copa do Nordeste chegou ao fim no domingo (3) com o título do Fortaleza contra o Sport, após os cearenses vencerem o rubro-negro de Pernambuco por 1 a 0 no Castelão – no primeiro jogo, os dois times empataram em 1 a 1.