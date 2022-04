Rodrigo Mussi, do ‘BBB 22’, já se movimenta pelo quarto e faz exercícios

Rodrigo Mussi tem dado novos passos, literalmente, rumo à recuperação. Em novo boletim divulgado pelo irmão do empresário, o ex-participante do “Big Brother Brasil 22” já se movimenta pelo quarto do hospital e tem feito exercícios. Mas o processo ainda é lento, diz Diogo Mussi.

“O Rod está feliz, mais ativo, se movimentando pelo quarto e fazendo os exercícios. Nosso guerreiro segue lutando por sua reabilitação. Ele precisará de paciência e muita força de vontade (que ele sempre teve). Um dia de cada vez, vamos atingir o objetivo, que é sua plena recuperação. Vamos juntos”, escreveu Diogo, no Instagram.

No novo passo do tratamento, será preciso acompanhamento de fonoaudiólogo, fisioterapia e exercícios neurológicos. Todo esses procedimentos seguem na enfermaria do Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo, onde está internado desde o dia 31 de março, após sofrer um acidente de carro.

A recuperação de Rodrigo Mussi