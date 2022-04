Rodrigo Mussi está ‘lúcido’ e abre os olhos pela 1ª vez; nova cirurgia está descartada

O ex-participante do “BBB 22” Rodrigo Mussi está há 12 dias internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e nesta terça-feira mais uma vez recebeu a visita de seu irmão. Diogo disse que interagiu com o influencer, que está lúcido e com os dois olhos abertos.

“O Rodrigo está em seu momento mais lúcido. Se comunicou muito com as mãos comigo, com o rosto também, com expressões faciais. O processo de extubação prossegue, deve acontecer perto do final de semana ou no início da semana que vem”, disse o irmão de Rodrigo em uma sequência de vídeos nos stories do Instagram.

O ex-BBB já passou por três cirurgias desde que sofreu o grave acidente de carro, e a possibilidade de uma nova intervenção, desta vez na coluna, era discutida entre os médicos. Diogo afirma que não será necessária por enquanto.

“A cirurgia na coluna por hora está descartada. Ele vai ficar com o colar cervical. A cirurgia se for necessária, vai ser futura, e é mais uma questão de endireitamento e fortalecimento da coluna, não é nada medular”.

O irmão destaca ainda a lucidez do paciente, que segue intubado: