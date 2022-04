Rodrigo Mussi: médico diz que é preciso esperar 6 meses para descartar sequela neurológica

Foto: Reprodução | TV Globo Em nova fase do tratamento, Rodrigo Mussi está mais ativo, feliz, se movimentando pelo quarto e fazendo já os exercícios, como informou o irmão do empresário. Médicos analisam que a fase mais crítica já passou e, agora, vem uma nova etapa de tratamento com fonoaudiólogo, fisioterapia e exercícios neurológicos.

“Rodrigo saiu da fase crítica e agora vai para a parte da reabilitação, em que vai precisar de uma equipe multiprofissional. Ele vai precisar fazer um segmento com fisioterapia, onde fará uma reabilitação motora. E, em algum momento, vai precisar da terapia ocupacional, que ajuda na readaptação às atividades cotidianas.”, diz Paulo Tierno, médico intensivista que trabalhou por nove anos na UTI de Trauma do Hospital das Clínicas.

Além da fisioterapia motora, em razão da lesão no fêmur, Rodrigo será submetido a exercícios neurológicos, com atividades como soletrar palavras ao contrário. Atualmente, sua dieta é leve e só tomará medicação para dor quando sentir algum desconforto.

Segundo informações dos familiares do ex-BBB, ele também irá contar com a ajuda de fonoaudiólogos em sua recuperação. Tierno explica que pacientes com traumas de crânio costumam sofrer complicações com disfagias (dificuldade para engolir), fazendo com que estes profissionais sejam muito importantes no processo de reabilitação.

Tierno ressalta que, apesar de ter passado a fase mais crítica e dos riscos terem diminuído, existem riscos em toda internação prolongada, o que exige um acompanhamento próximo de toda equipe médica responsável pelo programa de reabilitação, geralmente coordenada por um médico fisiatra.