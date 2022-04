Rodrigo Mussi passará por nova cirurgia na perna nesta quinta-feira (7)

O irmão de Rodrigo Mussi, Diogo Mussi, deu detalhes sobre o estado de saúde do ex-BBB durante uma entrevista ao Jornal Nacional na última quarta-feira (6).

Diogo revelou que o gerente comercial passará por uma ressonância para que os médicos avaliem as lesões na coluna. Além disso, o ex-brother fará uma nova cirurgia nesta quinta-feira (7) para a colocação de uma haste na perna direita.

“Não se sabe se pegou medula ou não, mas muito provavelmente não. Ele está com os movimentos do corpo, ele está com movimentos não involuntários. Porque ele se coça, ele aperta a sua mão, ele tem força até, ele mexe a perna. Às vezes, ele quer arrancar alguma coisa porque está incomodando. Então, não são movimentos involuntários”, contou.