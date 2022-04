Rodrigo Mussi: sobrinho de ex-BBB nasce com tio ainda intubado

Foto: Reprodução/Instagram

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo, usou seu perfil na rede social para comunicar o nascimento do filho Luca. A mulher dele, a médica oftalmologista Bruna Previde Mussi, entrou em trabalho de parto na noite de sexta-feira. “Bem-vindo, meu filho. Nós amamos você!”, escreveu Diogo na primeira foto do filho.

Segundo Rafael Mussi, também irmão do ex-BBB, ele segue intubado, estável e está respondendo todos os comandos, respondendo perguntas. “Ele está respirando sozinho, sendo o respirador um auxiliar nessa oxigenação”, contou em seu perfil na rede social. “Eu pergunto: Você quer que o Rafinha volte? E ele balança a cabeça dizendo que sim”, completou.

Os perfis de Rodrigo Mussi nas redes sociais informaram na noite de sexta (8) que o ex-BBB abriu os olhos e que seus pulmões estão mais fortes. Ele está internado há uma semana, desde que sofreu um grave acidente de carro que lhe causou traumatismo crâniano e diversas lesões pelo corpo. Ele tem respondido bem ao tratamento, e os médicos já começaram a diminuir, gradativamente, a sedação.

“Rodrigo Mussi abriu os dois olhos e apresentou sinais mais firmes de consciência! O pulmão está mais forte e começando a conseguir trabalhar sozinho! Está agitado, se mexendo bastante e com um amor genuíno pela vida, e lutando muito, com muita força! A família agradece imensamente todo o apoio e sentem que está fazendo toda diferença!”, informou o perfil oficial do ex-BBB

Na noite desta sexta, um de seus irmãos, Rafael Mussi, gravou Stories dizendo que o ex-BBB estava agitado, mas de maniera mais consciente: “Ele está com muita consciência, respondendo a todos os comandos. Quando a gente aperta a mão, pergunta se ele está entendendo, se está ouvindo, ele faz que sim (com a cabeça)” comenta Rafael, que elogia a luta pela vida de Rodrigo.

