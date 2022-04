‘Rodrigo renasceu’, diz irmão de ex-BBB ao atualizar estado de saúde

Foto: Reprodução / Instagram

O quadro de saúde de Rodrigo Mussi, que sofreu um grave acidente de carro no fim de março, é estável. Em um comunicado divulgado pelo irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, foi informado que o caso do administrador é considerado um milagre pelos médicos.

No sábado (9) foi informado pela equipe do ex-BBB que ele daria início ao processo de extubação. No pronunciamento feito pelo irmão, foi dada a atualização e dito que isso ainda deve levar alguns dias.

“O Rod segue estável, com boas reações neurológicas. O processo de extubação deve levar alguns dias. Um dos médicos afirmou que o caso do Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muito boa. O Rodrigo renasceu”. Foto: Reprodução / Instagram

No final de semana, a família do ex-BBB viveu uma nova alegria, além da melhora de Rodrigo. Na web, Diogo comunicou o nascimento do filho, Luca, sobrinho do administrador.

“Não vejo a hora de estarmos juntos no próximo natal, com o Rafael e Rodrigo me ajudando a dar ao Luca a família que não tivemos. Amo vocês e saibam que, se depender de mim, nada de ruim acontecerá. Obrigado a todos pelo carinho, de coração! O Luca nasce, o Rodrigo renasce!”.

