Rodrigo Sant’Anna está de casa nova. O ator e humorista trocou o Rio de Janeiro, sua cidade natal, por São Paulo, para onde acaba de se mudar com o marido, o roteirista Junior Figueiredo, e os quatro cães e três gatos do casal.

Os dois trocaram a mansão onde moravam no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, por um casarão com muito verde, quintal e piscina na capital paulista. Rodrigo e Junior completaram em fevereiro três anos de casados.