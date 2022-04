Rodrigo Simas deixa Globo após nove anos e já negocia com streaming; saiba qual

Foto: Reprodução/TV Globo

Após nove anos como contratado fixo da TV Globo, Rodrigo Simas deixa a emissora. A informação foi revela pela coluna de Patrícia Kogut, do “O Globo”.

Segundo a jornalista, o ator preferiu não renovar seu contrato de longo prazo com a emissora carioca. A saída acontece logo após as gravações de “As aventuras de José e Durval”, série que protagoniza com Felipe Simas no Globoplay.

Apesar da saída da emissora, o ator já está negociando com o serviço de streaming “HBO Max” para integrar o elenco de um projeto. Vale lembrar que o serviço passará a apostar em novelas brasileiras originais em seu catálogo.

