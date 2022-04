Roge Distribuidora anuncia vagas de emprego; confira

A Roge Distribuidora, líder em entrega de mercadorias no Brasil, anunciou novas vagas de emprego para o cargo de Vendedor Externo. A função está disponível em várias cidades onde a companhia possui unidades ativas. Para se inscrever os profissionais deverão atender todas as exigências e residir nas proximidades onde possuem chances abertas. Veja os cargos e mais informações sobre como se candidatar.

Roge Distribuidora anunciou vagas para Vendedores Externos

Especializada em distribuição de produtos de limpeza e higiene pessoal, a Roge Distribuidora está presente em mais de seiscentos municípios do Brasil, sendo uma referência por sua agilidade nas entregas que são garantidas em até dois dias úteis. A companhia possui mais de vinte mil clientes e atende, além de grandes empresas, pequenos negócios, como supermercados de bairros, por exemplo.

Em busca de novos colaboradores, a empresa divulgou novas vagas para o cargo de Vendedor Externo que está disponível nas cidades de Mogi das Cruzes, Praia Grande e Embu Guaçu.

Acompanhe as exigências divulgadas pela companhia:

Ensino médio concluído;

Carteira de habilitação ativa na categoria B;

Possuir veículo próprio;

Experiência na função e vivência nas áreas de varejo e vendas.

Além da remuneração compatível com o mercado, a Roge Distribuidora oferece aos novos colaboradores diversos benefícios, como plano médico, auxílio farmácia, assistência odontológica, vale alimentação e vale transporte.

Como se inscrever

Para ocupar uma das colocações na Roge Distribuidora, é imprescindível que o interessado tenha todas as exigências da função e resida nas cidades ou proximidades onde as vagas estão abertas. As inscrições estão sendo feitas através do site de participação.

