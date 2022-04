Rui Costa anuncia flexibilização de uso de máscaras na Bahia; assista

Foto: Divulgação

O governador Rui Costa anunciou, na manhã deste sábado (2), a flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos em todo o estado da Bahia. A decisão foi anunciada durante uma coletiva na cidade de Brejões, no centro sul baiano.

O gestor estadual falou da importância do uso do equipamento de proteção individual em ambientes fechados e retirou a máscara, sendo aplaudido pelos moradores.

“Hoje, a gente assina o decreto liberando o uso de máscaras em áreas abertas e daqui por diante esperamos contar com você pra seguir com a vacinação. Permanece, o uso (das máscaras) em ambientes fechados, principalmente em áreas confinadas como ônibus, metrô, elevador, enfim…em locais onde o vírus se transmite mais facilmente. Que Deus nos abençõe”, disse Rui

Em nota, a assessoria do governador informou que a nova medida foi tomada após reunião com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), ocorrida na noite de sexta (1º). A dispensa inclui ainda os estádios de futebol. Todos os detalhes sobre o assunto estarão no decreto que será publicado no Diário Oficial do Estado.

Até a última atualização desta reportagem, o prefeito Bruno Reis não tinha se pronunciado sobre o novo decreto.

Outros municípios



Antes do anúncio do governador, 12 municípios baianos já tinham aderido a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos. Na lista, estavam: Feira de Santana, Cruz das Almas, Itabuna, Conceição do Coité, Mata de São João, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, São Gonçalo dos Campos, Itanagra, Eunápolis, Pojuca e Vitória da Conquista.

