Rui Costa anuncia liberação do uso de máscaras em ambientes fechados

O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou, através de suas redes sociais, a publicação do decreto que desobriga o uso de máscaras em ambientes fechados. O documento será liberado até o fim da tarde desta segunda-feira (11), em edição extraordinária.

A decisão foi tomada por conta da queda do número de casos ativos da Covid-19 na Bahia. No domingo (10), o estado apresentou taxa inferior a 1.000 casos.

Neste fim de semana, alcançamos menos de 100 pessoas em leitos de UTI e menos 1.000 casos ativos de #coronavírus na Bahia. Logo, hoje à tarde, assino o decreto liberando as máscaras em ambientes fechados. No entanto, vamos manter a obrigação das mesmas nas unidades de saúde. — Rui Costa (@costa_rui) April 11, 2022

Na última quinta-feira, o governador já havia afirmado que a medida seria autorizada quando o estado registrasse a meta citada acima. “Nós fixamos um parâmetro, uma meta e, assim que a Bahia tiver menos de 1.000 pessoas contaminadas por #coronavírus, nós faremos o decreto desobrigando o uso de máscaras em ambientes fechados. E, para que isso aconteça, precisamos seguir vacinando”, escreveu o governador.

Ainda sem o decreto estadual, alguns municípios baianos já haviam começado a flexibilização em ambientes fechados. Em Salvador, já era autorizado a flexibilização do uso das máscaras em academias, barbearias, autoescolas e estádios de futebol.

O prefeito Bruno Reis se pronunciou sobre o novo decreto. Nas redes sociais, ele enfatizou a importância da vacinação e pediu aos soteropolitanos que busquem as unidades de saúde.

Boletim

De acordo com boletim epidemiológico publicado no domingo (10), pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), 907 casos ativos de Covid-19 foram registrados na Bahia, mantendo o número abaixo de mil pelo segundo dia consecutivo. Nas últimas 24 horas, foram registrados 35 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,00%) e 76 recuperados (+0,01%) e mais 5 óbitos. Dos 1.536.798 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.506.118 já são considerados recuperados, e 29.773 tiveram óbito confirmado.

Até o momento temos 11.450.972 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.543.817 com a segunda dose ou dose única e 5.083.271 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 839.858 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 222.774 já tomaram também a segunda dose.

