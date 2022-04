Rui Costa confirma show de Juliette em Salvador no São João de 2022

O governador Rui Costa anunciou nesta terça-feira (12) em suas redes sociais as atrações do primeiro São João do estado após 2 anos de pandemia.

A festa, que foi confirmada na última segunda-feira (11) pelo gestor estadual, acontecerá em três locais, Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe e terá entre as atrações Adelmário Coelho, Pablo, Targino Gondim, Bell Marques, Flávio José, banda Limão com Mel e a ex-BBB Juliette Freire.

“Vamos matar as saudades do São João em Salvador! Teremos a tradicional festa Pelourinho, o concurso estadual de quadrilhas juninas, o São João em Paripe, São João e São Pedro no Parque de Exposições! E, para isso, o Governo do Estado já contratou artistas como Adelmário Coelho, Pablo, Targino Gondim, Bell Marques, Flávio José, banda Limão com Mel, Juliette e estamos buscando mais artistas para as festas juninas em toda a Bahia!”.

— Rui Costa (@costa_rui) April 12, 2022

O anúncio do governador vem depois de algumas cidades do interior confirmarem a realização da festa. Entre os municípios com os festejos juninos confirmados para acontecer estão Senhor do Bonfim, Irecê, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Ibicuí.

Em 2019, a festa contou com nomes tradicionais do forró na grade de atrações. Se apresentaram no Pelourinho Elba Ramalho, Alceu Valença, Zelito Miranda, Estakazero, Geraldo Azevedo, Fulô de Mandacaru, Del Feliz, Trio Nordestino e Trio Anarriê.