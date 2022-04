Russell Bedford contrata profissionais em São Paulo

Está em busca de uma oportunidade de emprego? A empresa britânica de auditoria e contabilidade Russell Bedford Brasil está contratando profissionais em São Paulo para os cargos de Auditor Pleno e Auditor Sênior. As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que está em constante expansão e busca profissionais com experiência nas áreas de auditoria e consultoria para atender ao aumento da demanda.

Os interessados nas vagas de nível pleno deverão ter forrmação em Contabilidade, Administração, Economia, Engenharia ou Direito e ter registro no conselho de classe vigente. Além disso, pós-graduação e comprovação de trabalhos realizados em auditoria interna ou independente são requisitos desejáveis, considerados diferenciais competitivos importantes.

Os contratados serão responsáveis pelos testes dos controles internos, análise de documentos e relatórios, inspeções físicas e elaboração de relatórios sobre as constatações, apontamentos com sugestões de melhorias e apontamento e controle de horas e gastos.

As vagas de Auditor Sênior, por sua vez, exigem formação de nível superior em Ciências, registro no conselho de classe (CRC) e no cadastro nacional de auditor independente (CNAI). Os candidatos devem ter, ainda, pós-graduação e currículo que comprove a realização de trabalhos em auditoria interna ou independente. Neste cargo, os profissionais terão responsabilidade pelos trabalhos de campo nas unidades do SESC em São Paulo e devem, ainda, coordenar e treinar os auditores plenos, bem como elaborar relatórios de apontamentos e melhorias ao final de cada trabalho.

As vagas são para atuação na modalidade home office, o que significa que é essencial ter engajamento e comprometimento para trabalho remoto.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo devem cumprir com os requisitos exigidos e, se estiverem de acordo com o perfil da vaga, enviar o currículo atualizado para o email: rh.02@russellbedford.com.br.