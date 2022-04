SAAE Indaiatuba divulga Concurso público em todos os níveis

No estado de São Paulo, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) de Indaiatuba divulgou a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 26 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Mecânico Geral (1); Biólogo (1); Engenheiro – Planejamento e Projetos (1); Engenheiro – Engenharia Química (1); Tesoureiro (1); Encanador (5); Pedreiro (5); Servente de Pedreiro (5); Agente de Suprimentos (1); Engenheiro – Fiscalização e Obras (1); Engenheiro – Engenharia Elétrica (1); Auxiliar de Serviços Gerais – Feminino (1); e Cozinheiro (2).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$1.690,65 a R$5.847,37, mais auxílio-alimentação, vale-transporte e assistência saúde, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 8 de maio de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Nosso Rumo. O valor da inscrição oscila entre R$40,00 a R$83,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; atualidades; conhecimentos gerais; noções de informática; legislação e políticas de Saúde. As avaliações serão aplicadas no dia 29 de maio de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2022