Sábado perfeito! Aprenda receita de peixe à delícia para almoço

Foto: Divulgação/Nestlé

Com mais tempo livre e tranquilidade, sábado é o dia perfeito para inovar na receita. E, para aqueles que não abrem mão de comer peixes e frutos do mar no final de semana, o prato de peixe à delícia vai te impressionar. O passo a passo, dado pela Nestlé, leva apenas 50 minutos para ficar pronto e rende 8 porções. Dê uma chance ao novo e confira:

Receita de Peixe à Delícia

Ingredientes

Peixe e Banana

800 g de filés de pescada

suco de meio limão

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

1 colher (sopa) de azeite

4 bananas-prata, cortadas ao meio no sentido do comprimento

Molho Branco

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de leite líquido integral

1 stick de tempero pronto

1 lata de creme de leite

Montagem

meia xícara (chá) de queijo mozarela ralado

Modo de preparo

Peixe e Banana

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com o suco de limão, o sal e a pimenta e deixe tomar gosto por 10 minutos na geladeira. Aqueça uma frigideira antiaderente com metade do azeite e doure os peixes de ambos os lados, sem deixar que ressequem. Reserve. Na mesma frigideira coloque o restante do azeite e grelhe as bananas, deixando douradas de ambos os lados. Reserve.

Molho Branco

Em uma panela, derreta a manteiga e refogue a cebola até murchar. Junte a farinha de trigo e misture bem, formando uma massa. Deixe cozinhar até que comece a dourar. Acrescente o leite, o tempero pronto e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Junte o creme de leite, misture e reserve.

Montagem

Em um recipiente refratário coloque metade do molho branco e sobre ele acomode o peixe reservado. Sobre cada filé disponha as bananas e cubra tudo com o restante do molho (com cuidado para que as bananas se mantenham sobre o peixe). Polvilhe com a mozarela e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos ou até que esteja dourado. Sirva a seguir.

