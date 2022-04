Sabrina Sato revela que quase abandonou carreira por Dhomini: ‘Achei que era alma gêmea’

Em seu reencontro com Pedro Bial na entrevista para o programa ‘Conversa com Bial’, a artista revelou que quase abandonou a carreira na TV por causa de seu grande amor da época do BBB, o campeão Dhomini.

“Eu saí de lá [do BBB] apaixonada. Achava que ele era a alma gêmea da minha vida. Mesmo já trabalhando no ‘Pânico’, já estava no rádio e fazia sucesso, ainda não estava na TV, eu falei pro Emilio [Surita] que estava indo embora porque ia morar com o Dhomini em Goiânia”.