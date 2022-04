SAC suspende atendimento em dois feriados; veja quais

Foto: Reprodução

As unidades de atendimento do Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC) vão suspender os atendimentos durante os feriados da Sexta-Feira da Paixão (15) e Dia de Tiradentes (21).

Nos dias 14 e 22, dias anteriores ao recesso, o funcionamento é normal em todos os postos do SAC. No entanto, nos sábados, dias 16 e 23, apenas os postos de shoppings da capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS), atendem à população. O SAC Móvel não atende no dia 15 nos municípios de Planaltino e Firmino Alves.

Vale lembrar que para ter acesso aos postos SAC é necessário apresentar comprovante de vacinação completa contra a covid-19 (incluindo a dose de reforço). Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o portal SAC Digital e o site institucional do SAC.

