Safadão recorre ao STJ para se livrar de processo por ter furado fila da vacina no Ceará

O cantor Wesley Safadão recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para tentar se safar do processo em que ele é acusado de corrupção por ter furado a fila da vacina contra a Covid-19 em 2021.

De acordo com o site ., a intenção do forrozeiro é anular o caso inteiro, que investiga o artista pelos crimes de peculato e corrupção passiva privilegiada.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Ceará e envolve ainda a esposa do cantor, Thyane Dantas Oliveira, a assessora do artista, Sabrina Tavares Brandão, e a servidora da Secretaria Estadual de Saúde Jeanine Maria Oliveira e Silva.