Saiba como assinar o seguro de celular do Nubank

Os bancos digitais trouxeram inovações em vários setores que não estávamos acostumados, sobretudo por conta dos serviços precários e caros que eram oferecidos pelos bancos tradicionais. O Nubank que é um dos pioneiros no assunto segue investindo no setor de tecnologia e recentemente lançou o seu serviço de seguro de celular pago.

Se trata do Nubank Celular Seguro, consistindo em um seguro para o seu dispositivo móvel, tudo de forma prática e rápida. No período inicial, o serviço vai ficar disponível apenas para os clientes que forem selecionados pela fintech, porém aos poucos já se sabe que a modalidade poderá ser contratada por todos os clientes da empresa.

Em casos de furto, roubo ou algum acidente com o celular, será possível acionar o seguro, que inclusive possui atendimento 24 horas. Válido para diversos modelos de celular, inclusive para quem comprar o seu aparelho fora do Brasil. Além disso, se algum problema acontecer em outro país, também será possível contar com a garantia do seguro.

Nubank frisa aos clientes sobre o período de carência

A partir do momento em que se paga a franquia do seguro, todos os clientes do Nubank precisam ter em fala que eles terão um período de até 30 dias para completar a carência, contados a partir do dia em que o plano entrar justamente nesse período de carência.

O valor da franquia do seguro do celular depende do modelo do dispositivo e também da cobertura que o consumidor deseja. A plataforma oferece uma série de opções de cobertura para os danos, como acidentes, roubo e furto.

É possível obter uma cobertura por um preço acessível, como R$ 50 mensais, além do pagamento da franquia que fica em média de R$ 300. A contratação do Nubank Celular Seguro já está disponível no aplicativo, clicando na opção “Seguro Celular”. Em seguida toque em “Quero saber mais”.

Mudança de cobertura do seguro

É até comum decidir aumentar a cobertura de um seguro e isso é possível no seguro de celular ofertado pelo Nubank. Na mudança de cobertura, é preciso ter em fala que haverá uma alteração no valor pago por esse serviço, que vai ser indicado no final do processo antes mesmo do cliente realizar a confirmação.

Após isso, o cliente deve avançar para escolher qual o método de pagamento que ele deseja para quitar o seguro mensalmente. No momento, as possibilidades são pagamento com o saldo em débito da Nuconta ou pelo cartão de crédito, sendo que em breve é possível que o banco digital adicione novos meios de pagamento para facilitar ainda mais a vida dos clientes

Um resumo do contrato do seguro do Nubank será exibido na tela e também poderá ser conferido na íntegra através dos “Termos e condições”. Se estiver tudo correto, é só confirmar e digitar a senha de operação do Nubank de até quatro dígitos. A fintech permite que sejam feitas alterações no formato da cobertura após o primeiro mês de assinatura.