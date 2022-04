Saiba como atualizar o Caixa Tem para pedir empréstimo de até R$ 1.000

A atualização do Caixa Tem é de extrema importância antes de entrar com o pedido para recebimento do crédito de R$1 mil e R$3 mil. Os usuários podem atualizar a ferramenta pelo aplicativo do celular.

O novo empréstimo SIM Digital do Caixa Tem já está em vigor. Sendo assim, as pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEI) já podem atualizar os dados na plataforma para recebimento do benefício. A atualização do Caixa Tem é de extrema importância antes de entrar com o pedido para recebimento do crédito de R$1 mil e R$3 mil. Os usuários podem atualizar a ferramenta pelo aplicativo do celular. Sendo assim, para atualizar o aplicativo não é necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, com exceção de situações específicas, como, por exemplo, quando o cidadão tem problemas no momento de repassar seus dados pessoais ao banco. Saiba como atualizar o aplicativo CAIXA Tem e solicitar o empréstimo. Como atualizar os dados no Caixa Tem A atualização do aplicativo pode ser feito seguindo as devidas etapas: Para começar, baixe a versão mais atualizada do Caixa Tem;

Em seguida, abra o Caixa Tem (Android / iOS);

(Android / iOS); Não se esqueça de ter em mãos um documento de identificação com foto, como o RG (identidade) ou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para não errar nas informações prestadas;

Prossiga fazendo o login com seu CPF e senha;

Ao chegar na tela inicial, busque pela opção “Atualize seu cadastro” e toque nela;

Depois vá em “Entendi, vamos começar”;

A partir daí, confira se seu endereço está correto e atualizado. Se estiver tudo certo, confirme em “Sim, está correto” ou, caso contrário, edite com as informações necessárias;

Informe seu local de nascimento e responda as perguntas que vão aparecer na tela;

Toque em “Próximo” e verifique os dados informados;

Toque em “Continuar” e siga as instruções para enviar as imagens do seu documento. Como solicitar o empréstimo Caixa Tem Depois de uma análise do cadastro, o aplicativo informará se o crédito foi aprovado. Em caso afirmativo, basta seguir os seguintes passos: Na tela inicial do Caixa Tem, siga na opção “SIM Digital – Empréstimo Caixa Tem”;

Em uma tela parecida com chat, opte por “Contratar Crédito CAIXA Tem ”;

”; Em seguida, responda à pergunta de como será utilizado o dinheiro, se para negócio ou uso pessoal;

Após isso, você é informado que perguntas sobre o crédito devem ser respondidas. Toque em “Continuar e responder” para partir para a tela seguinte;

Após essa etapa, basta definir o valor do empréstimo, dentro dos limites oferecidos pela Caixa;

Após isso, escolha a data de vencimento e a quantidade das parcelas de forma que elas se adequem ao seu orçamento;

Após finalizar essa etapa, o aplicativo mostra um resumo de tudo que foi feito. Caso seja necessário mudar alguma informação, basta clicar na opção “Mudar os valores”;

Antes de concluir a transação, é dada a opção do “seguro prestamista”, que cobra R$ 30 a mais, porém garante o pagamento do empréstimo em caso de morte ou invalidez permanente do contratante;

Caso esteja tudo correto, a próxima janela vem com o contrato de crédito. Leia tudo com atenção antes de finalizar;

Por fim, para concluir a operação, basta digitar a senha do Caixa Tem;

Finalizado! A janela retorna para a conversa com a atendente virtual, que valida a transação. Daí basta esperar o dinheiro cair na conta, processo que pode levar algumas horas. Quem pode contratar? Pessoas Físicas: Ter o seu pequeno negócio ou quere iniciar um;

Ter o cadastro atualizado no Caixa Tem;

Possuir uma Poupança Digital+;

Ser aprovado na análise de crédito;

Estar enquadrado nas regras do SIM Digital;

Não ter dívidas em aberto superior a R$ 3 mil. Microempreendedor Individual: Ser formalmente MEI a no mínimo 12 meses;

Ter faturamento anual de até R$ 81 mil;

Possuir uma Conta Pessoa Jurídica CAIXA;

Ser aprovado na análise de crédito;

