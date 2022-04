Saiba como aumentar o limite de crédito com investimentos

O Banco Inter oferece o CDB + Limite de Crédito, programa que disponibiliza limite de crédito no cartão dos usuários por meio de investimentos. Além de garantir um aumento de limite, o CDB ainda garante um rendimento maior que a poupança.

Segundo o banco digital, os clientes podem investir qualquer valor entre R$ 100 e R$ 25 mil para ter a aplicação automaticamente convertida em limite de crédito. É importante mencionar que em casos de inadimplência de até 6 dias corridos, o Banco Inter pode utilizar parte desse valor para abater o saldo devedor.

Como aderir ao CDB + Limite de crédito do Banco Inter

Os clientes do Banco Inter podem aderir ao CDB + Limite de crédito no menu de Investimentos ou pela área de cartões no App do banco digital. Para isso, é preciso possuir o saldo que deseja investir e seguir os passos a seguir:

O cliente do Banco Inter deve acessar a opção “Investimentos”;

Clicar em “Renda Fixa”;

Selecionar a opção “CDB mais limite de crédito”;

Preencher o valor que deseja investir e por fim, clicar em “Investir”.

Após ser confirmada a operação, o valor aplicado será proporcionalmente convertido em limite de crédito. Para aumentar o limite de crédito, os usuários devem clicar na opção “Limites” e em “Aumente seu Limite”. Por fim, basta escolher o valor que deseja utilizar para aumentar o limite e realizar a aplicação. É importante ler com atenção o termo de garantia antes de concluir a operação.

Entenda o Certificado de Depósito Bancário

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um dos investimentos mais comuns do mercado, visto que é tão seguro quanto a poupança e possui uma rentabilidade ainda maior. Quando os cidadãos investem em um título emitido por uma instituição bancária, eles estão emprestando dinheiro para esse banco

Nesse sentido, o banco que emitiu aquele título devolve o dinheiro emprestado com uma taxa de juros para o consumidor que emprestou os recursos. A porcentagem de juros a ser paga aos investidores depende das condições definidas pelo banco.

No Banco Inter, os usuários encontram dois tipos de CDBs, sendo eles: liquidez diária do inter, onde é possível resgatar o dinheiro quando quiser, e o prazo fechado, onde os investidores só podem resgatar na data de vencimento (com Imposto de Renda Regressivo).

É importante mencionar que apesar de não possuir taxas de administração no Banco Inter, diferente da poupança, os CDBs são tributados pelo Imposto de Renda, e as alíquotas variam de acordo com o valor aplicado pelos investidores. Segundo informações disponibilizadas pelo banco digital, as alíquotas de desconto podem chegar a até, 22.5%, contudo, quanto mais tempo os investidores deixarem o dinheiro, menor será o desconto.

Segundo o Banco Inter, ambas as opções possuem liquidez diária e rentabilidade superior à da poupança. Além disso, o banco digital oferece a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) até o valor de R$250.000,00 por conta (CPF). A corretora de investimentos do Banco Inter funciona dentro da própria conta, na área “Investir”, localizada na página inicial do aplicativo.