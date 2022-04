Saiba como eliminar pelos de animais das roupas

Quem tem animais de estimação em casa sabe que muitas vezes tem mais pelo em você do que no cachorro. Brincadeiras à parte, precisamos saber como eliminar pelos de animais das roupas. E hoje, este artigo se propõe a contar como faz.

O animal de estimação, principalmente gato e cachorro, troca de pelo geralmente em toda entrada de inverno e toda entrada de verão. Isso é normal. No começo do inverno isso ocorre pois os pelos caem e nascem mais grossos, como forma de proteção ao frio. Por outro lado, na entrada do verão, os pelos grossos caem e nascem mais finos, para que o cachorro ou gato regule a sua temperatura interna.

Outros motivos de saúde também podem ser causa da perda de pelo, como estresse, problemas cardíacos e renais.

Muitas vezes, se o animal é preto, o tutor tende a usar roupas pretas, se o animal é de cor clara, os tutores tendem a usar roupas claras. Sabe por quê? Para disfarçar os pelos que ficam nas roupas, pois muitas vezes nem ligam para eles.

Mas, nem sempre é possível sair de casa com pelos grudados nas roupas, e esse artigo vem justamente ensinar como fazer isso. Afinal, por mais que tentemos limpar com as mãos ou agitando a roupa, nem sempre conseguimos retirar os pelos.

Como eliminar pelos de animais das roupas?

Para eliminar pelo de animais das roupas, existem várias técnicas que podem ser feitas. Vamos dar algumas dicas para você resolver esse problema. Entre elas estão:

Usar fita adesiva grossa

É possível retirar os pelos das roupas de diferentes tecidos usando fita adesiva grossa. Para isso você precisa:

Cortar um pedaço de fita adesiva grossa e colocar em cima da peça de roupa que tem os pelos;

Puxe a fita de forma suave para não estragar a peça de roupa. Os pelos sairão grudados nela;

Repita esse procedimento até retirar todos os pelos da roupa;

Utilize quantos pedaços de fita adesiva forem necessários.

Usando rolo adesivo

Existem vários tipos de rolo adesivo no mercado, e você pode usar qualquer um deles para retirar os pelos dos animais da roupa. Os rolos adesivos são muito usados para tirar bolinhas das roupas, principalmente as roupas de lã.

Para remover os pelos, utilize o rolo adesivo da mesma forma que foi apresentada para a fita adesiva.

Os rolos adesivos são pequenos e cabem na bolsa, assim, você pode usar a qualquer momento.

Usando secador de cabelos

O secador de cabelos deve ser usado no modo “ar frio”, e direcionado para a região que tem pelos da roupa. Os pelos irão sair com facilidade e você não precisará molhar a roupa para isso.

Usando esponja de pia

Se você tiver uma esponja de pia sobrando em casa, umedeça ela e passe sobre os pelos, com o lado mais macio.

Repita o procedimento até que todos os pelos sejam retirados.

Para usar a esponja em outras finalidades, lave a esponja em água corrente para sair os pelos da esponja.

Nesse caso, usando a esponja de pia, se tiver muitos pelos na roupa, o processo pode ser bastante demorado e trabalhoso. Por isso, tenha paciência!

Usando luva de látex

Você também pode usar a luva de látex como outra opção interessante para remover todos os pelos resistentes da sua roupa. Para isso, umedeça a luva e passe sobre a roupa com movimentos de cima para baixo na peça a ser limpa.

É uma ideia excelente para quem tem animais de pelo longo, mas que não se enroscam muito no tecido da roupa. É um procedimento bem rápido.

Usando lâmina de barbear

Para usar a lâmina de barbear, é só passá-la na peça de roupa. Procure não friccionar muito a lâmina para não estragar a roupa. Esse item costuma prender em suas lâminas a maior parte dos pelos que estão na roupa. É muito útil para retirar pelos grandes ou que estejam em grande quantidade na roupa.

Por fim, acreditamos que com essas dicas você conseguirá tirar os pelos dos animais das roupas, sem precisar ter que se justificar com a frase “Tenho animais em casa!”.

Os pelos nas roupas são apenas uma consequência de ter pets em casa, mas ainda vale muito a pena, pois manter animais conosco torna a vida mais feliz, afinal: “Roupa de gente rica tem etiqueta de grife. Roupa de gente feliz tem pelo de cachorro”!

E lembre: qualquer dúvida na hora de limpar novamente, basta voltar aqui nesse artigo e conferir tudo novamente!