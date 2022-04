Saiba como foi o jogo da discórdia desta segunda (11) no BBB 22

Com a aproximação da reta final do BBB 22, os participantes estão com os nervos para lá de aflorados. No jogo da discórdia desta segunda-feira (11), os participantes tiveram que eleger duas prioridades e, depois, escolher um deles para sofrer uma “consequência”, conforme explicou Tadeu.

“Depois, eles vão até o confessionário e escolher uma de suas prioridades para receber uma consequência, ela pode ser boa, ou pode ser ruim. São elas: ‘não ter acesso à academia’, ‘não ter acesso à piscina e a hidromassagem’, ‘ir para o acampamento BBB’, ‘ganhar dois anos de serviço de streaming, mais R$ 5 mil’, ‘ter o recado da família apagado’, ‘ter um castigo do monstro extra’ e ‘ganhar uma refeição individual da sua refeição preferida”, explicou o apresentador.

Confira abaixo quem colocou quem como prioridade:



Gustavo:

-Paulo André

-Pedro Scooby

Natália:

-Eliezer

-Jessilane

Paulo André:

-Gustavo

-Pedro Scooby

Jessilane:

-Eliezer

-Natália

Eliezer:

-Jessilane

-Natália

Pedro Scooby:

-Paulo André

-Douglas Silva

Douglas Silva:

-Pedro Scooby

-Arthur Aguiar

Arthur Aguiar:

-Pedro Scooby

-Douglas Silva



E quanto aos castigos?

-Douglas apagou o recado dos familiares de Pedro Scooby;

-Gustavo deu para Paulo André a refeição individual;

-Jessilane colocou Natália na xepa;

-Scooby proibiu Douglas de usar a academia

-Natália colocou Eliezer no monstro

-Arthur tirou de Douglas o direito da piscina

-Eliezer colocou Jessilane no acampamento

-Paulo deu para Scooby a assinatura gratuita do GloboPlay

