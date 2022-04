Saiba como o décimo primeiro paredão do BBB 22 foi formado

Os participantes do BBB 22 foram pegos de surpresa com a formação de um paredão nesta sexta-feira (1).Com a aproximação da final do BBB 22, mais de um participante será eliminado na semana.

A dinâmica começou com o anúncio do anjo, Jess, ser autoimune. O líder, Gustavo precisou, indicar um dos monstros, Arthur ou Paulo André, para o paredão. Ele escolheu o atleta e, em seguida, mandou Eslovênia direto para a berlinda.

Confira os votos da casa:

Arthur votou em Linn da Quebrada

Paulo André votou em Linn da Quebrada

Douglas votou em Linn da Quebrada

Scooby votou em Linn da Quebrada

Eslovênia votou em Douglas

Eliezer votou em Douglas.

Natália votou em Douglas.

Linn da Quebrada votou em Douglas.

Jessilane votou em Douglas.

Com cinco votos, Douglas está na berlinda.

O paredão será formado por Eslovênia, Douglas e Paulo André. Não terá bate e volta.

