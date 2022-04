Saiba como o paredão de sexta-feira (15) será formado no BBB 22

O BBB 22 está cada vez mais perto da reta final. Durante o programa desta quinta-feira (14), o apresentador Tadeu Schmidt deu detalhes sobre como o paredão de sexta-feira (15) será formado. A berlinda terá quatro participantes e sem direto a bate-volta.

Não acontecerão novas provas do anjo. O dono da liderança, Gustavo, terá que indicar duas pessoas para a berlinda. A casa vota no confessionário. O mais votado da casa terá contragolpe. O resultado do paredão será divulgado no domingo (17).

