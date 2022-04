Saiba como será primeiro encontro de Mel com Léo em ‘O Clone’

Mel (Débora Falabella) terá seu primeiro encontro com Léo (Murilo Benício), clone de seu pai e seu tio, Lucas e Diogo (Murilo Benício), nos próximos capítulos de ‘O Clone’.

A personagem tenta fugir de casa após o acontecido, e Dalva (Neusa Borges) e Maysa (Daniela Escobar) tentará impedir a fuga, no entanto, não obtêm êxito.

Na mesma ocasião, Léo tenta se despedir de Dalva para sair do país, e a Mel verá o “tio” pela primeira vez, ficando assustada ao se deparar com a imagem do pai 20 anos mais novo.