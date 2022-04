Saiba como transformar seu quarto e tornar o ambiente instagramável

Foto: Reprodução / Canva

Os ambientes instagramável estão com tudo na decoração. A ideia de ter conforto, estilo e um cenário ideal para fotos e muitos likes na internet atrai quem é usuário assíduo das redes sociais.

O estilo pode ser facilmente reproduzido em casa gastando pouco. Confira as dicas que podem transformar o seu quarto e tornar o espaço um ambiente aesthetic.

1. Faça uma parede de fotos: a foto no formato polaroid voltou a ser febre entre os mais jovens. Uma cortina de fotos feitas com argolas podem dar um toque ainda mais especial na decoração. Caso a ideia seja gastar menos, um varal com barbante e as fotos penduradas também funcionam, ou em último caso, a velha e boa cola na parede para criar um mural.

2. Luzes espalhadas pelo quarto: para gastar pouco com essa dica, aproveite o pisca-pisca guardado em casa do Natal. Organize os cordões de luz de forma que tudo fique em harmonia com o resto da decoração. Se quiser investir mais, pense em fios de LED, nos tons rosa, azul e roxo. Foto: Reprodução / Canva

3. Folhagens: as paredes decoradas com folhagens também contribuem para o ambiente instagramável. As queridinhas são as artificiais, pelo fato de não precisar de decoração, mas para as mães de plantas colocar suas filhas para contribuir com o ambiente é uma ótima ideia.

4. Use espelhos na decoração: o objeto vem sendo cada vez mais utilizado na decoração, para além de sua função em refletir a imagem. Um espelho traz estilo e amplitude para o ambiente.

5. Papéis de parede: caso você seja uma pessoa adepta a mudança, o papel de parede é uma ótima pedida para quem gosta de “trocar de visual” sem ter muito trabalho.

