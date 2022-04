Saiba dicas infalíveis para clarear azulejos 

Se você também tem azulejos em casa, então sabe a dificuldade que é fazer a limpeza dessas peças e deixá-las sempre brilhando. Manter a casa limpa faz parte da nossa rotina, e quando vemos aquele cantinho sujo ou com manchas, pode ser verdadeiramente frustrante.

Entretanto, não se preocupe, pois existem algumas dicas que podem ajudar você a tirar essas manchas e deixar seu azulejo brilhando novamente de forma rápida e fácil. Então, veja nesse artigo as melhores formas de clarear azulejo e como ter sua casa sempre limpinha.

Fazendo a limpeza da sujeira superficial para clarear azulejos

Como clarear azulejos? Os azulejos são muito facilmente encontrados no banheiro e, embora tenham uma limpeza muito fácil de ser feita, podem também sujar com muita facilidade. Aliás, eles também estão presentes muitas vezes na cozinha. Já nesse caso, eles tendem a ter uma limpeza mais demorada, por conta da gordura do dia a dia.

Para iniciar a limpeza, comece tentando limpar a sujeira superficial do dia a dia da forma mais fácil possível, usando apenas água e uma escova de cerdas. Nesse caso você pode fazer a limpeza dos azulejos de qualquer ambiente com essa tática e pode verificar que em casos da sujeira superficial ela sairá com facilidade.

Misturinhas para clarear azulejos

Agora, confira algumas misturinhas ótimas para clarear o seu azulejo. Acompanhe!

Misturinhas com vinagre

Se apenas com a água e a escova a sujeira continua nos azulejos, tente, então, fazer uma misturinha milagrosa com vinagre. Ele é um ótimo ingrediente para ser usado na limpeza e pode ajudar a remover algumas manchas.

vinagre é um item que costumamos ter em casa sem grandes preocupações. Inclusive, ele não chega a ter um valor muito caro no mercado, então, fazer seu uso durante a limpeza pode ser muito vantajoso e eficaz na remoção das manchas.

Para a mistura, use vinagre branco. Basta misturar o ingrediente com um suco de limão na mesma quantidade em um borrifador. Agora, espalhe sobre o local e vá usando uma esponja para esfregar toda a sujeira, verificando se os azulejos estão sendo limpos. Em casos de sujeiras superficiais que não foram limpas apenas com a água, essa pode ser uma excelente opção.

Já outra misturinha com vinagre é a mistura do ingrediente com água e algumas gotas de detergente. Para isso, faça o mesmo processo e coloque a mistura em um borrifador. Depois, você deve despejá-lo sobre os azulejos, fazendo, então, a limpeza. Lembre-se de passar bastante água no local em que você colocou vinagre, para que novas manchas não sejam formadas. Por fim, procure secar bem os azulejos.

Outra misturinha muito potente é o vinagre com bicarbonato de sódio. Para essa, basta fazer uma pasta com um copo de vinagre e um copo de bicarbonato, misturando lentamente. Em seguida, espalhe a mistura nos locais sujos e deixe agindo por pelo menos 10 minutos.

Tira limo caseiro

Outra forma de fazer a limpeza dos azulejos é com o tira limo caseiro. Você também pode usar a receita em armários com limo. Então, comece misturando 350 ml de água sanitária ou cloro, 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e 350 ml de água. Agora, misture todos os ingredientes e coloque um borrifador. Borrife a mistura no local sujo ou manchado e deixe agir por pelo menos 10 minutos. Em seguida, esfregue e seque bem a região para a limpeza. Pode ser que, na primeira vez fazendo a limpeza, as manchas não sumam por completo, mas após um tempo elas começarão a sair.

Limpeza dos azulejos com amônia

A amônia é outra forma de fazer a limpeza dos banheiros e, por se tratar de um produto forte que pode irritar a pele, recomenda-se que seja usada uma proteção para fazer o manuseio. Para fazer seu uso, tenha a medida de um para dois. Então, para cada uma colher de sopa de amônia, utilize duas de água. Durante todo o processo, use luvas e deixe o banheiro bem arejado. Aplique a mistura diretamente nos azulejos (ou passe no pano mesmo) e esfregue, fazendo a limpeza normalmente. Repita o processo sempre em casos mais críticos e em azulejos manchados.

Em casos mais críticos

Em situações extremas, em que não foi possível fazer a limpeza dos azulejos de nenhuma forma, considere, então, chamar ajuda profissional. Afinal, eles podem ter mais equipamentos necessários para realizar a limpeza, deixando tudo brilhando novamente.

Esperamos que todas as nossas dicas tenham te ajudado a clarear os seus azulejos, deixando sua casa muito mais bonita e aconchegante! Então, mãos à obra na faxina!