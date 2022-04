Saiba mais sobre o projeto de capacitação empreendedora

Neste domingo (10) se encerram as inscrições para o programa que deve auxiliar gratuitamente projetos inovadores de pequenas empresas brasileiras. O programa é fruto de uma parceria do Ministério da Economia, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec).

A divulgação dos resultados que ocorrerá no dia 29 de abril de 2022 deve escolher até 300 ideias para receber uma capacitação empreendedora, atendimentos individualizados com mentores e apoio tecnológico por dez semanas. Empresas de todo o território nacional podem se inscrever no programa.

“Os projetos selecionados são atendidos pelas incubadoras e aceleradoras de todo o país credenciadas no Programa Ideiaz. Pelo menos, 1/3 das vagas são destinadas às ideias das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 20% das vagas reservadas para os projetos de impacto socioambiental” explica o site do programa.

A assistência aos pequenos negócios escolhidos será feita de forma gratuita por empresas associadas ao Programa Ideiaz – Powered by InovAtiva. O Programa Ideiaz terá sua terceira edição neste ano. Até este ano, já foram avaliados mais de 620 projetos onde 415 foram aprovados e receberam assistência. Ademais, a intenção é de que mil projetos sejam atendidos até o final de 2022.

Saiba mais sobre o programa voltado para novos projetos de empresas

De acordo com o edital do programa, poderão participar empreendedores com projetos nas fases de criação ou ideação. Desse modo, o produto ainda não pode ter sido comercializado ou o modelo de negócio não pode ter sido concretizado. O edital ainda afirma que cada um dos projetos selecionados deve ter ao menos dois integrantes para participarem dos atendimentos.

Os projetos selecionados serão encaminhados para um atendimento de dez semanas, feito totalmente online e facilitando a inclusão de empresas de todo o país. Os empreendimentos selecionados receberão pelo menos 18 horas de apoio ao seu desenvolvimento. Além disso, parte dessas horas será exclusiva para atendimentos individualizados que contarão com mentorias, consultoria organizacional, suporte tecnológico, suporte para formalização do negócio e qualificação empreendedora.

As empresas selecionadas serão acompanhadas após o processo de capacitação e deverão conseguir estabelecer um modelo de negócios validado, apresentar um protótipo do produto ou serviço, bem como constituir um discurso de venda e defesa do negócio.

Cronograma para participação do projeto

O período para inscrição no Programa Ideaiz se encerra hoje (10), mas a avaliações das propostas devem ocorrer entre os dias 11 a 20 de abril. No dia 29 de abril o resultado será divulgado no site do projeto.

Entre os dias 2 a 20 de maio deve ocorrer a formalização da relação entre ambientes e projetos. Já o período de capacitação será entre os dias 23 de maio a 29 de julho de 2022. Por fim, o prazo final para entrega dos resultados está previsto para o dia 29 de julho. Mais informações sobre o programa voltado para projetos inovadores de empresas podem ser obtidas no edital disponibilizado na página oficial do Programa Ideaiz, bem como pelo endereço de e-mail.