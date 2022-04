Saiba o que rolou no ‘dança dos famosos’ deste domingo (17)

Mais uma vez, ‘o Dança dos Famosos’ exibido no “Domingão com o Huck” deu o que falar entre os telespectadores. Foi a vez das mulheres dominarem o palco do programa ao som de lindy hop de versões de músicas famosos.

No júri de avaliação, Marina Ruy Barbosa e Lília Cabral se juntaram ao corpo técnico da atração, formado pelos coreógrafos Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus (17).

Confira abaixo um resumo do que rolou no ‘Dança dos Famosos’ deste domingo.

A atriz Vitória Strada assumiu a dianteira do time feminino na segunda rodada. Confira abaixo o ranking:

1. Vitória e Wagner

2. Jéssica Ellen e Marcus

3. Ana e Leandro

4. Jojo e Rolon

5. Gkay e Rodrigo

6. Zezé e Hugo

Na próxima semana, se apresentam os homens: Douglas Souza, Gil do Vigor, Sérgio Menezes, Tierry, Vitão e Xande de Pilares. Sérgio Menezes é quem mantém a liderança do grupo.

Confira abaixo trechos de apresentações deste domingo (17):

