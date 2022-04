Saiba o que você não deve fazer quando apostar na Mega-Sena

é selecionar alguns números dentro de uma quantidade de dezenas, criando assim combinações para apostar e, consequentemente, eliminando repetições numéricas com essa técnica. Ao usar essa técnica no momento de realizar sua aposta na Mega-Sena, o jogador consegue garantir mais de um prêmio nas categorias inferiores, já que sua escolha de números poderá estar de acordo com os números das faixas menores de premiação, acumulando assim seus ganhos.