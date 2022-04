Saiba quais filmes serão exibidos na Sessão da Tarde de 18 a 22 de abril

A massagista Eva é uma mulher divorciada e mãe solteira que teme a partida da sua filha para a faculdade. Ela inicia um romance com Albert, um homem engraçado que está vivendo um momento muito parecido com o seu. Só que esse relacionamento será ameaçado pela chegada de sua nova cliente, Marianne, que é também ex-mulher de Albert.

Durante o Expo-Bruxo, o maior evento de magia do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice e de um grupo de crianças, que foram enganadas e sequestradas pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda do avô italiano de Pippo, Nonno Giuseppe, eles prometem desvendar mais um mistério e provar que para os Detetives do Prédio Azul nada acaba em pizza.